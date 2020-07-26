Состоялись телефонные переговоры между президентом Туркменистана и вице-президентом ОАЭ

Вопросы развития туркмено-эмиратских отношений обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр и правитель княжества Дубай Мухаммед бин Рашид Аль Мактум.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю наступающего главного праздника исламского мира – Курбан байрамы. Собеседники обсудили ключевые аспекты межгосударственного сотрудничества и отметили, что укрепление дипломатических, экономических и гуманитарных связей отвечает интересам обеих сторон. В этой связи, туркменский лидер подчеркнул, что будут прилагаться все усилия, чтобы партнерство Туркменистана с ОАЭ было долгосрочным, доверительным и результативным.

В ходе беседы была затронута глобальная проблема, которую на сегодняшний день представляет пандемия коронавируса, повлекшая за собой кризис в международной торговле, нарушение производственной деятельности и внешнеэкономических связей. Отметив, что для эффективного противодействия пандемии необходимо объединение усилий всех стран, Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил, что Туркменистан готов к активному сотрудничеству со странами мира в выработке новых методов борьбы с этим злом.

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