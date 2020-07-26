Президент Туркменистана и король Бахрейна провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Бахрейна Хамадом Бин Иса Аль-Халифой.

Стороны дали высокую оценку развитию межгосударственного диалога и подтвердили свою приверженность курсу на дальнейшее расширение партнерства в торгово-экономической и гуманитарно-культурной области.

В ходе беседы главы Туркменистана и Бахрейна обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики. В этой связи была затронута тема распространения в мире коронавируса нового типа, оказывающего негативное влияние на жизнь государств и народов. Как подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан всецело поддерживает усилия мирового сообщества в борьбе с пандемией COVID-19 и выступает за выработку согласованных шагов для успешного противодействия этой опасной угрозе.

В завершение беседы президент Туркменистана и король Бахрейна обменялись добрыми пожеланиями по случаю приближающегося главного мусульманского праздника Курбан байрамы и адресовали народам двух стран пожелания мира, добра и благоденствия.

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