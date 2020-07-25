Президент Туркменистана учредил новую государственную награду

В Туркменистане учреждена новая государственная награда для коневодов. Соответствующий закон об учреждении почетного звания «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» (Мастер наставник - тренер лошадей Туркменистана) подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Закон опубликован в туркменских газетах и вступил в силу.

Документом утверждено Положение о новом почетном звании и описание нагрудного знака. Положения определяет, что это почетное звание является государственной наградой. Звание присваивается указом президента Туркменистана гражданам страны за весомый вклад в дело охраны и дальнейшего развития туркменского искусства коневодства.

Присвоение почетного звания производится по представлению руководителей центральных органов государственной власти, глав администраций областей и города Ашхабада, а также центральных органов общественных объединений. Лицам, удостоенным почетного звания, вручаются удостоверение и нагрудный знак.

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