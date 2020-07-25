Президент Туркменистана поздравил по телефону главу Узбекистана с 63-летием

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе телефонного разговора, поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с 63-летием, которое почитается у мусульман, как достижение возраста пророка Мухаммеда.

Отмечая важность этой знаменательной в жизни каждого мусульманина даты, туркменский лидер пожелал своему узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, а также новых успехов во всех начинаниях на благо народа Узбекистана.

В ходе телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев также обменялись мнениями по ряду аспектов мировой проблематики, отметив совпадение позиций сторон по ключевым вопросам международной повестки дня.

Особое место в переговорах был отведено пандемии коронавирусной инфекции нового типа, оказывающей негативное влияние на международные экономические отношения. В этой связи, главы двух государств отметили актуальность выработки согласованного подхода в борьбе с распространением этого опасного заболевания, а также регулярного проведения санитарно-карантинных мероприятий. Также, была подчеркнута своевременность инициатив Ашхабада об использовании механизмов научной дипломатии и создании международного Совета ученых-медиков.

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