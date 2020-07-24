Глава МИД Туркменистана провел телефонные переговоры с заместителем госсекретаря Великобритании по вопросам добрососедства и отношениям с Америкой

Вопросы развития туркмено-британского партнерства были обсуждены в ходе телефонного разговора вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с заместителем государственного секретаря Великобритании по вопросам добрососедства и отношениям с Америкой Венди Мортон.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия. В этой связи была подчеркнута актуальность работы туркмено-британского торгово-промышленного совета (TUKTIC), на заседаниях которого рассматриваются вопросы торгово-экономического сотрудничества в различных секторах экономики.

Дипломаты подтвердили готовность продолжать сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, ООН и подчеркнули важность расширения двустороннего партнерства в области экологии и охраны окружающей среды. В частности, были рассмотрены вопросы расширения международного взаимодействия в рамках действующих глобальных механизмов по борьбе с изменением климата.

Одной из важных тем переговоров было международное сотрудничество в деле противодействия пандемии коронавируса нового типа. Дипломаты отметили важность координации усилий в сфере борьбы с пандемией, включая использование механизмов научной дипломатии.

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