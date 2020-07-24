|24.07.20 07:22
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Глава МИД Туркменистана и министр по делам президента ОАЭ провели телефонные переговоры
Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и вице-премьер, министр по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян.
Стороны отметили высокий уровень двустороннего партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В частности, была подчеркнута схожесть позиций двух стран по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня. Также, стороны обменялись мнениями относительно нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, и рассмотрели возможности расширения сотрудничества по противодействию распространению коронавируса в мире.
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