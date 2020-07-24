Глава МИД Туркменистана и министр по делам президента ОАЭ провели телефонные переговоры Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и вице-премьер, министр по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян. Стороны отметили высокий уровень двустороннего партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В частности, была подчеркнута схожесть позиций двух стран по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня. Также, стороны обменялись мнениями относительно нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, и рассмотрели возможности расширения сотрудничества по противодействию распространению коронавируса в мире. © TURKMENISTAN.RU, 2020