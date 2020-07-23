Туркменистан получил статус наблюдателя в ВТО

В штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве состоялось очередное заседание Генерального совета ВТО, в ходе которого была рассмотрена заявка Туркменистана на получение статуса наблюдателя в организации.

Туркменскую сторону на заседании представлял Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов. Также в заседании в формате онлайн приняли участие представители МИД Туркменистана, министерства торговли и внешнеэкономических связей и министерства финансов и экономики.

Выступая на заседании, Атагельды Халджанов проинформировал участников Генерального совета ВТО об истоках процесса присоединения Туркменистана к организации, и в частности, об особенностях внешнеэкономической политики Ашхабада. Дипломат подчеркнул, что получение Туркменистаном статуса наблюдателя в ВТО призвано способствовать динамичному развитию экономики страны, укреплять позиции государства во внешней торговле, привлекать инвестиции из-за рубежа и развивать международные торговые связи.

После выступления туркменской стороны, представители ряда государств-участников ВТО, включая Индию, Российскую Федерацию, Турцию, Украину и т.д. высказались в поддержку кандидатуры Туркменистана на вступление в организацию в качестве наблюдателя.

По итогам обсуждения, страны-участницы Генерального совета ВТО, единогласно приняли решение о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в организации.

В настоящее время в ВТО входят 164 государства и 24 страны являются наблюдателями. Туркменистан стал 25-й страной в ВТО в этом статусе.

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