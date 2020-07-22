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22.07.20 05:50

Предприятия текстильной промышленности Туркменистана начали выпускать новую линейку одежды для школьников

Предприятия Министерства текстильной промышленности Туркменистана, в рамках подготовки к новому учебному году, приступили к выпуску линейки одежды для школьников.

Так, предприятие «Бахар», специализирующееся на пошиве одежды для девочек, производит белые фартуки, форменные платья и пиджаки, а также халаты и фартуки для уроков труда. На фабрике «Ахал» приступили к пошиву школьной одежды для мальчиков, а на марыйском предприятии «Ениш» налажен выпуск белых рубашек. Кроме того, предприятие «Туркмен-Калкан» разработало и освоило выпуск нескольких моделей детской обуви: туфли, ботинки и мокасины.

Покупатели отмечают, что в последние годы качество школьной продукции заметно повысилось – форму для учеников отличает высокое качество кроя и пошива из натуральных материалов с гипоаллергенными свойствами.  

 

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