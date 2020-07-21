|21.07.20 07:15
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Противопожарные службы Туркменистана получили новую спецтехнику
В Туркменистан поступила партия пожарных аварийно-спасательных автомобилей «КамАЗ».
Новая техника производства Камского автомобильного завода Республики Татарстан поступит в распоряжение пожарных части Государственной службы пожарной безопасности МВД Туркменистана.
Туркменистан является крупнейшим покупателем автомобильной техники российского автогиганта в регионе. В стране создана разветвленная дилерская сеть Камского автозавода, а в Ашхабаде с 2008 года функционирует учебно-сервисный центр «КамАЗ».
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