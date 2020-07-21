|21.07.20 07:13
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«Туркменские авиалинии» продлили отмену всех международных рейсов
Российское представительство «Туркменских авиалиний» сообщает, что в связи с пандемией COVID-19 и в целях безопасности пассажиров продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 31 августа 2020 года включительно.
Таким образом, отменяются все рейсы из Ашхабада и обратно по следующим направлениям: Стамбул, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт - на - Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.
Пассажиры отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат средств или дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы, подчеркивается в информации.
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