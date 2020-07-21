«Туркменские авиалинии» продлили отмену всех международных рейсов

Российское представительство «Туркменских авиалиний» сообщает, что в связи с пандемией COVID-19 и в целях безопасности пассажиров продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 31 августа 2020 года включительно.

Таким образом, отменяются все рейсы из Ашхабада и обратно по следующим направлениям: Стамбул, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт - на - Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат средств или дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы, подчеркивается в информации.

© TURKMENISTAN.RU, 2020