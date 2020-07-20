На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено более 50 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 51 сделка на 1 миллион 659 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили полипропилен, произведенный на полимерном заводе в Киянлы. Гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, а также пряжа хлопчатобумажная стали предметами сделок бизнесменов из Российской Федерации, Киргизии, Азербайджана и Турции.

За манатные средства представители коммерсанты из Армении, Великобритании и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на 3 миллиона 837 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз»), а также ковры ручной работы на 27 миллионов 252 тысячи манатов.

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