В Ашхабаде проведено заседание Межведомственной комиссии по правам человека

В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Во встрече приняли участие омбудсмен Туркменистана, представители парламента, ряда туркменских министерств, ведомств и общественных организаций страны. Также во встрече по видеосвязи приняли участие Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова и глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

В ходе заседания были подведены итоги работы Межведомственной комиссии в первой половине текущего года, а также обсужден план работ на второе полугодие 2020 года. Особое внимание на заседании было уделено вопросам проведения совместных мероприятий Межведомственной комиссии и Представительства ООН в Туркменистане.

Участники встречи высказались за продолжение практики проведения вебинаров и «круглых столов», посвященных передовому опыту в области защиты прав человека, для сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и представителей органов местного самоуправления.

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