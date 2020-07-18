Замглавы МИД Туркменистана провел переговоры с представителями ООН

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел онлайн переговоры с региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по странам Центральной Азии Ришардом Коменда и постоянным координатором ООН в Туркменистане Еленой Пановой.

В ходе встречи, стороны обменялись мнениями по взаимодействию Туркменистана с структурами ООН в области прав человека. Особое внимание было уделено вопросам образования, а также разработке и мониторингу национальных планов действий в области прав человека. В этой связи была отмечена важная роль Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Также стороны обсудили превентивные меры и дополнительные мероприятия по противодействию пандемии COVID-19.

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