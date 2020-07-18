Министры иностранных дел Туркменистана и Киргизии обсудили вопросы развития партнерства

Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили по телефону вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков.

В ходе беседы министры обсудили ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. В частности, главы дипломатических ведомств двух стран подтвердили взаимный интерес к развитию политико-дипломатического диалога, упрочению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны подтвердили необходимость продолжать сотрудничество в деле поддержания устойчивого развития в регионе, обеспечении стабильности и безопасности. Также была подчеркнута важность скоординированных действий по противостоянию пандемии коронавируса нового типа.

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