Туркменистан принял участие в министерской встрече «Центральная Азия – Китай»

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в первой министерской встрече «Центральная Азия – Китай» в формате видеосвязи. В онлайн переговорах также участвовали главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китайской Народной Республики.

Стороны обсудили ряд ключевых вопросов по продвижению сотрудничества в политико-дипломатической сфере, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие, а также партнерство специалистов медицинской сферы.

Одной из основных тем обсуждения стали вопросы поддержания устойчивости экономик, снижения социальных последствий в условиях пандемии COVID-19 и консолидированные действия по профилактике и сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

В своем выступлении Рашид Мередов отметил важность сотрудничества в данном формате и предложил детализировать совещательные механизмы в рамках диалога «Центральная Азия – Китай». Было подчеркнуто, что страны-участники переговоров, обладающие мощным ресурсным, экономическим и научно-промышленным потенциалом, могут внести весомый вклад в обеспечение всеобщего мира, стабильного развития и безопасности.

Стороны также обсудили афганскую проблематику и возможности содействия продвижению мирного процесса в этой стране. По итогам заседания принято совместное заявление.

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