ВОЗ направила в Туркменистан гуманитарный груз

В Международный аэропорт города Туркменабат прибыл гуманитарный груз, направленный Всемирной организацией здравоохранения.

Представитель ВОЗ, сопровождавший международный груз, отметил, что сегодня как никогда важна активизация гуманитарного взаимодействия между народами, и это событие стало очередным свидетельством совместного противостояния опасности, угрожающей здоровью человечества.

Гуманитарный груз, включающий 320 тысяч медицинских масок, 130 тысяч респираторов, свыше 88 тысяч лицевых щитов, более 18 тысяч очков и 12 тысяч халатов, специальным автотранспортом направлен в Ашхабад. В столице эти средства будут переданы по назначению в медучреждения.

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