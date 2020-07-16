В Ашхабаде состоялся брифинг по итогам визита в Туркменистан миссии ВОЗ

В Ашхабаде состоялся брифинг по итогам визита в Туркменистан консультативно-технической миссии Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) во главе со старшим специалистом по вопросам чрезвычайных ситуаций Катрин Смолвуд.

На брифинг были приглашены руководители и представители ряда туркменских министерств и ведомств, дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, местные и иностранные журналисты.

Большой интерес участников брифинга вызвало выступление главы миссии ВОЗ Катрин Смолвуд, рассказавшей об итогах проделанной экспертами работы в Туркменистане в ходе десятидневной поездки по стране. В частности, миссия ВОЗ посетила различные медицинские учреждения, пункты въезда в страну, лаборатории в регионах и столице Туркменистана, встречались с медработниками, а также ознакомились с проводимыми мероприятиями в области эпидемиологического надзора.

Глава миссии отметила, что Туркменистан остается единственной страной в европейском регионе ВОЗ, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного COVID-19. «Поэтому нужно продолжать укреплять превентивные меры, начатые в Туркменистане», – добавила она.

Затем выступил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, который выразил благодарность экспертной миссии ВОЗ за конструктивную работу, рекомендации и предложения, которые дополняют практические меры, предпринимаемые в Туркменистане по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Он подчеркнул ведущую роль ВОЗ в координации деятельности международного сообщества в борьбе с COVID-19.

Мередов также призвал к сотрудничеству по линии научной дипломатии, что способствует исследованию происхождения особо опасных вирусов, а также разработке методов и средств лечения инфекционных заболеваний, их профилактике, включая разработку вакцин. Он подчеркнул, что приверженность Туркменистана этим целям отражена в присоединении страны к платформе C-TAP и другим механизмам ВОЗ.

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