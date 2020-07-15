Подразделение ООН провело консультации для представителей ряда министерств Туркменистана

Региональный офис по Ближнему Востоку и Северной Африке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провел онлайн консультацию для специалистов ряда туркменских министерств по организации торговых операций в условиях пандемии.

Речь идет о купле-продаже продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Туркменистан представляли сотрудники министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, министерства здравоохранения и медицинской промышленности, министерства финансов и экономики, министерства торговли и внешнеэкономических связей, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей страны. Онлайн встреча прошла при поддержке МИД Туркменистана.

Стороны обсудили современную ситуацию на пищевых рынках различных регионов мира, правила реализации договоренностей и контрактов в условиях пандемии. Также состоялись консультации по вопросам, представляющим интерес для экономистов-международников, сельхозпроизводителей, экспедиторов и дистрибьюторов, специалистов, занимающихся разработкой логистических цепочек экспортных и импортных потоков. Участники пришли к выводу о необходимости разработки соответствующих схем взаимодействия и договорились продолжить эту работу.

© TURKMENISTAN.RU, 2020