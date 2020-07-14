Министры иностранных дел Туркменистана, Азербайджана и Афганистана провели переговоры

Министры иностранных дел Туркменистана, Азербайджана и Афганистана в формате онлайн обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе трехсторонней видеоконференции президентов трех стран, состоявшейся в начале текущего месяца.

Рашид Мередов, Эльмар Мамедъяров и Мохаммад Ханиф Атмар обменялись мнениями относительно трехстороннего взаимодействия в транспортно-транзитной сфере, в частности, активизации работы Лазуритового коридора. Отметив преимущества географического расположения трех стран, вице-премьер, глава МИД Туркменистана подчеркнул важность усиления трехстороннего партнерства на транспорте, что будет способствовать расширению торгово-экономических связей между Центральной Азией, Кавказом и Малой Азией.

Дипломаты договорились продолжить сотрудничество по развитию Лазуритового коридора, проходящего по маршруту Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, посредством видео-консультаций между представителями соответствующих министерств и ведомств трех стран. Также в ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая борьбу с пандемией COVID-19.

© TURKMENISTAN.RU, 2020