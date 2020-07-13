На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 72 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 72 сделки на 37 миллионов 334 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Великобритании и Афганистана приобрели автобензин, сжиженный газ, нефтяной дорожный битум, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России и других стран закупили полиэтилен высокой плотности, а также карбамид ГК «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Азербайджана и Киргизии реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, ткань джинсовая, а также пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Афганистана и Армении приобрели ковровые изделия ручной работы, экстракт солодкового корня и пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок – 17 миллионов 850 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз»), а также хлопок-волокно на 8 миллионов 380 тысяч манатов.

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