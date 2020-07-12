|12.07.20 09:12
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Туркменистан закупит в России семенной картофель
Туркменистан закупит в Российской Федерации семенной озимый картофель. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана заключить контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Вея Инвест» (Российская Федерация) контракт на закупку 14 тысяч тонн семян озимого картофеля.
Документ принят в целях выполнения постановления президента Туркменистана «О севе в велаятах и возделывании в 2020 году высоких урожаев озимого картофеля, овощных и других сельскохозяйственных культур».
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