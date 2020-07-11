Глава МИД Туркменистана провел переговоры с экспертами миссии ВОЗ

В Ашхабаде состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с экспертами консультативно-технической миссии Европейского регионального бюро ВОЗ, находящимися в стране с рабочим визитом. Делегация ЕРБ ВОЗ прибыла в Туркменистан с целью ознакомления с проводимыми в стране мероприятиями и процедурами в рамках обеспечения готовности и мер реагирования на COVID-19.

В ходе беседы Р. Мередов отметил конструктивный характер сотрудничества Туркменистана с Всемирной организацией здравоохранения и подчеркнул, что туркменская сторона строго придерживается рекомендаций ВОЗ. По его словам, в настоящее время идет активная реализация национального плана обеспечения готовности к противодействию и реагированию страны на острые инфекционные заболевания. Также утвержден план оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию пандемии коронавируса, который предусматривает готовность всех структур к предотвращению завоза COVID-19 на территорию страны. Как подчеркнул вице-премьер, в настоящее время Туркменистан совместно со структурами ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с COVID-19.

На переговорах было подчеркнуто, что Туркменистан имеет достаточный потенциал и ресурсы для оперативного анализа всех заслуживающих внимания случаев, включая уведомления о них для последовательного принятия своевременных мер. В этой связи было отмечено, что с учетом научных исследований, подтверждающих возможность распространения коронавируса посредством мельчайших аэрозольных капель, длительное время удерживающихся в воздухе, в настоящее время проводится активная информационная кампания по уведомлению общественности об уровне риска и способах защиты здоровья.

Также делегация Европейского регионального бюро ВОЗ провела встречу с руководством Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, в ходе которой обсуждались меры, принимаемые на национальном уровне по реагированию на острое инфекционное заболевание.

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