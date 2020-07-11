Президент Туркменистана провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Туркменский лидер в ходе беседы поздравил первого главу Казахстана с отмеченным недавно 80-летним юбилеем и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов в его деятельности на благо казахстанского народа.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул неоценимый личный вклад Нурсултана Назарбаева в упрочение отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии.

Выразив признательность за поздравления и добрые слова, Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень взаимопонимания и доверия, присущий туркмено-казахстанским межгосударственным отношениям и являющийся надежной основой для их дальнейшего успешного развития.

В ходе телефонного разговора собеседники также уделили внимание мировой проблематике, связанной с пандемией коронавируса, и путям сложения международных усилий для ее преодоления.

Одним из таких путей, как отметил туркменский лидер, является продвижение партнерства по линии научной дипломатии, в том числе взаимодействие ученых в области определения происхождения коронавируса, причин и условий его возникновения. В этой связи глава Туркменистана заявил о готовности в самое ближайшее время установить регулярные контакты между учеными-медиками, экологами и другими специалистами Туркменистана и Казахстана.

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