Представители Туркменистана и ЮНЕСКО обсудили вопросы взаимодействия в сфере образовательных технологий В инновационном информационном центре Министерства образования Туркменистана в режиме видеосвязи состоялась встреча с представителями Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. В ходе переговоров было отмечено, что сотрудничество с ЮНЕСКО по таким направлениям, как образование, наука, инновационные технологии, охрана и реставрация исторических и архитектурных памятников, является одним из ключевых аспектов политики Туркменистана. В этой связи представители ЮНЕСКО пригласили туркменскую сторону принять участие в реализации ряда проектов, связанных с внедрением цифровых технологий в образовательный процесс. В частности, стороны обсудили организационные вопросы, связанные с последующим про­ ведением серии онлайн-курсов, консультаций и других обучающих мероприятий. © TURKMENISTAN.RU, 2020