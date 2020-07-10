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10.07.20 10:41

Представители Туркменистана и ЮНЕСКО обсудили вопросы взаимодействия в сфере образовательных технологий

В инновационном информационном центре Министерства образования Туркменистана в режиме видеосвязи состоялась встреча с представителями Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.

В ходе переговоров было отмечено, что сотрудничество с ЮНЕСКО по таким направлениям, как образование, наука, инновационные технологии, охрана и реставрация исторических и архитектурных памятников, является одним из ключевых аспектов политики Туркменистана. В этой связи представители ЮНЕСКО пригласили туркменскую сторону принять участие в реализации ряда проектов, связанных с внедрением цифровых технологий в образовательный процесс. В частности, стороны обсудили организационные вопросы, связанные с последующим про­ ведением серии онлайн-курсов, консультаций и других обучающих мероприятий.

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