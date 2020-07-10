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10.07.20 09:50

В Туркменистане создана Межведомственная комиссия по развитию международного сотрудничества на транспорте

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым создана Межведомственная комиссия по развитию сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере и утвержден ее состав.

Комиссия создана в целях реализации международных инициатив и предложений Туркменистана по развитию международного сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере и решения вытекающих из них задач.

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