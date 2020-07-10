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10.07.20 08:29

Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана провели телефонные переговоры

Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по широкому кругу вопросов региональной и международной повестки, а также рассмотрели перспективы взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

Обсуждая вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, главы дипломатических служб отметили близость позиций и интересов Туркменистана и Казахстана по актуальным проблемам глобальной повестки дня.

Также министры подчеркнули важность интенсивных двусторонних контактов, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества в борьбе с пандемией.

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