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09.07.20 10:53

Руководители транспортных ведомств Туркменистана и Турции обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Актуальные вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в транспортной сфере обсудили в рамках онлайн-переговоров руководители профильных ведомств Туркменистана и Турции.

Стороны отметили выгодное географическое положение стран и их потенциал в транспортно-транзитной сфере, что позволяет эффективно реализовывать совместные проекты в создании новых транспортных маршрутов и расширении торговли. 

В этой связи стороны обсудили возможности обмена опытом по модернизации действующей транспортной инфраструктуры, подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли и разработки совместных проектов, призванных содействовать укреплению торгово-экономических связей в региональном и межрегиональном измерениях.

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