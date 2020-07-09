Туркменистан закупит в России противовирусные лекарственные средства

Туркменское посольство в Минске провело видеоконференцию с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова. Во встрече приняли участие руководство вуза во главе с ректором Валентиной Богатыревой, студенты из Туркменистана и других стран. Темой конференции стала политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития.