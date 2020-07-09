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09.07.20 09:51

Туркменистан закупит в России противовирусные лекарственные средства

Туркменистан закупит в Российской Федерации противовирусные лекарственные средства. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Главному аптечному объединению Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана заключить в установленном порядке контракты с производителями лекарств Российской Федерации на закупку в необходимых объемах противовирусных препаратов. Документ принят в целях выполнения Государственной программы «Здоровье», закона Туркменистана «Об охране здоровья граждан» и усиления работы по профилактике инфекционных заболеваний в стране.

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