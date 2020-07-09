Туркменистан принял участие в переговорах по модернизации Договора к Энергетической Хартии

Туркменистан обсудил онлайн с Секретариатом Энергетической Хартии в Брюсселе вопросы модернизации Договора к Энергетической Хартии. От Туркменистана в переговорах участвовали представители МИД, Министерства финансов и экономики, Министерства юстиции, а также государственного концерна «Туркменгаз».

Среди главных тем встречи – защита инвестиций в энергетический сектор, роль Договора к Энергетической Хартии в создании международного инвестиционного режима, особенности инвестирования в новую трансграничную энергетическую инфраструктуру и другие вопросы.

В ходе переговоров был отмечен конструктивный характер инициатив Ашхабада по формированию новой глобальной архитектуры энергетической безопасности, нацеленной на обеспечение устойчивого развития и стабильности.

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