Предприниматели Туркменистана и Санкт-Петербурга провели переговоры онлайн

Вопросы развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений обсудили в режиме онлайн представители деловых кругов Туркменистана и российского Санкт-Петербурга.

Туркменская сторона была представлена руководством Торгово-промышленной палаты Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей, а также Министерства промышленности и строительного производства. Из Санкт-Петербурга на связь вышли руководители Торгово-промышленной палаты города, представители ряда государственных и частных компаний, специализирующихся в области производства стройматериалов, измерительной техники, в радиоэлектронике, телекоммуникациях, а также в организации выставочной деятельности.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества. В частности, представители Туркменистана провели презентации своих возможностей в поставках строительных материалов, текстильной продукции и широкого спектра товаров частных производителей. С предложениями по экспорту выступила и российская сторона. В их числе – ОАО «Авангард», Центр развития и поддержки предпринимательства, другие бизнес-структуры города на Неве, заинтересованные в работе на туркменском рынке.

Участники встречи высказались за продолжение практики регулярных переговоров, позволяющих уточнять векторы торгово-экономического партнёрства.

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