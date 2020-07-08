Состоялись политические консультации между Туркменистаном и Бахрейном

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел политические консультации в формате видеосвязи с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдул Латифом ибн Рашидом Аль-Заяни.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития межгосударственных отношений, взаимодействия в рамках международных организаций и межпарламентских связей. Главы дипломатических ведомств подтвердили взаимный интерес Ашхабада и Манамы к развитию политико-дипломатического диалога, упрочению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также были обсуждены региональная повестка дня и вопросы консолидации усилий двух в борьбе с пандемией коронавируса. В этой связи стороны отметили актуальность инициативы Ашхабада о создании совета ученых-медиков и использовании методов научной дипломатии.

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