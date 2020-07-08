Глава МИД Туркменистана провел онлайн переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

Стороны обсудили основные векторы двустороннего взаимодействия с акцентом на гуманитарные проблемы. В ходе встречи была подчеркнута приверженность туркменской стороны продвижению демократических ценностей и практик, в том числе посредством площадки ОБСЕ.

Как отметил Рашид Мередов, правительство Туркменистана уделяет большое внимание вопросам защиты и обеспечения прав всех членов общества, что отражено в Национальном плане действий в области прав человека на 2016-2020 годы. Особое внимание на переговорах было уделено решению проблем национальных меньшинств и их интеграции в общество.

Также стороны рассмотрели взаимодействие на фоне пандемии коронавируса нового типа. В этой связи глава МИД Туркменистана выразил полную поддержку ряду рекомендаций, разработанных Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств для государств – участников ОБСЕ, чтобы меры борьбы с COVID-19 учитывали потребности всех членов общества, включая нацменьшинства.

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