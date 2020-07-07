Вузы и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана начали прием документов

Высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана начали прием документов на учебу в 2020 году. Согласно распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова, подписанному на расширенном заседании правительства в минувшую пятницу, высшим и средним профессиональным учебным заведениям страны предписано в срок до 15 августа провести прием документов на учебу и вступительные экзамены по месту расположения учебных заведений.

В новом учебном году первокурсниками вузов станут 14 тысяч 337 студентов, что на 2 тысячи 95 человек больше, чем в прошлом году. В средние специальные учебные заведения будут приняты 9 тысяч 490 учащихся. За проведением вступительных экзаменов в высшие учебные заведения будет осуществляться общественный контроль.

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