Президент Туркменистана ушел в трудовой отпуск

Президент Гурбангулы Бердымухамедов вышел в трудовой отпуск и проводит его в одном из курортных центров страны, как и всегда, отдавая предпочтение активному досугу.

Как уже сообщалось, на прошедшем в минувшую пятницу расширенном заседании правительства, посвященном итогам 6 месяцев 2020 года, глава государства объявил о предоставлении руководительскому корпусу страны с 7 июля по 6 августа очередного трудового отпуска. Туркменский лидер отметил на заседании, что члены правительства смогут отдохнуть в туркменских здравницах.

© TURKMENISTAN.RU, 2020