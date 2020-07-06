На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 77 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 77 сделок на 51 миллион 698 тысяч долларов США.

В ход торгов, представители ОАЭ, Турции и Афганистана приобрели масло базовое, мазут топочный малосернистый, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен различных марок и полипропилен (госконцерн «Туркменгаз»), а также карбамид (госконцерн «Туркменхимия») стали предметами сделок предпринимателей из Российской Федерации, Швейцарии, Омана, Афганистана, Китая и Узбекистана. Помимо этого, партнерам из Великобритании, ОАЭ, Турции, Сербии, Пакистана и Азербайджана были реализованы хлопчатобумажная пряжа и сухой экстракт солодкового корня.

За манатные средства предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ, Пакистана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу и ковровые изделия ручной выработки. Общая сумма сделок составила 9 миллионов 732 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Tуркменгаз»), а также линт хлопковый на 43 миллиона 631 тысячу манатов.

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