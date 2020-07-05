Президент Туркменистана поздравил президента России с итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«В ходе голосования российский народ сделал свой выбор, и, пользуясь случаем, я хотел бы сердечно поздравить Вас с этим знаменательным событием. Итоги голосования свидетельствуют о высоком доверии и поддержке россиянами проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономического развития страны», – говорится в поздравительном послании туркменского лидера. Он выразил уверенность, что это важное событие будет способствовать дальнейшему развитию России и повышению благосостояния ее граждан.

Бердымухамедов особо отметил, что в Туркменистане искренне дорожат дружественными отношениями с Россией и выразил убеждение, что теплота и взаимное доверие, которые присущи туркмено-российскому диалогу, будут и далее способствовать укреплению и развитию стратегического партнерства. Глава Туркменистана выразил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России – мира, благополучия и процветания.

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