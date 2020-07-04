Заседание Народного Совета Туркменистана состоится 25 сентября этого года

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам работы за шесть месяцев 2020 года, принял указ о проведении заседания высшего представительного органа народной власти – Халк Маслахаты (Народного Совета).

Документ предписывает провести заседание Халк Маслахаты Туркменистана 25 сентября 2020 года в городе Ашхабаде, во дворце «Рухыет» («Духовность»). Также указ главы государства поручает создать организационный комитет по проведению заседания Народного Совета и обеспечить проведение выборов представителей общественности в его состав.

Согласно указу, заседание Народного Совета проводится в целях обеспечения широкого участия полномочных представителей общества в обсуждении важных вопросов государственной и общественной жизни, а также принятия соответствующих решений.

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