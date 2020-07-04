Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам работы за первое полугодие 2020 года, произвел кадровые назначения в правительстве.

Так, указом главы государства Бахаргуль Абдыева освобождена от должности вице-премьера по вопросам культуры в связи с переходом на другую работу. Новым вице-премьером по культуре назначена Мяхриджемал Маммедова, ранее занимавшая должность заместителя хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области).

Нурмаммет Гарлыев освобожден от должности председателя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе. На эту должность назначен Арслан Аширов, ранее работавший заместителем председателя Государственного информационного агентства Туркменистана.

Эзизгелди Аннамухаммедов освобожден от должности министра финансов и экономики Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым главой этого министерства назначен Мухамметгелди Сердаров, до этого занимавший здесь пост замминистра.

Мырат Арчаев освобожден от должности государственного министра Туркменистана – председателя государственного концерна «Туркменгаз» за недостатки, допущенные в работе. Теперь концерн возглавил Батыр Аманов, занимавший пост генерального директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Шахым Абдрахманов освобожден от должности председателя государственной корпорации «Туркменгеология» в связи с переходом на другую работу. Это ведомство возглавил Мердан Розыев, до этого назначения работавший в должности заместителя главы Государственной корпорации по буровым работам.

Мамметмырат Гелдиныязов освобожден от обязанностей министра образования Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым главой туркменского министерства назначен Оразгелди Гурбанов, до этого работавший ректором Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

Также президент Бердымухамедов назначил Гулмырата Агамырадова министром спорта и молодежной политики Туркменистана, освободив его от должности заместителя главы этого министерства.

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