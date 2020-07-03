Главы Туркменистана Азербайджана и Афганистана обсудили вопросы развития Лазуритового коридора

Вопросы активизации работы Лазуритового транспортного коридора были обсуждены в ходе трехсторонней встречи в формате видеоконференции между президентами Туркменистана, Азербайджана и Афганистана.

Гурбангулы Бердымухамедов, Ильхам Алиев и Мохаммад Ашраф Гани обменялись мнениями по вопросам функционирования мультимодального коридора по маршруту Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция (Лазуритовый коридор), созданного соглашением, подписанным представителями пяти государств в ноябре 2017 года в Ашхабаде. В ходе трехсторонних переговоров была отмечена особая важность взаимодействия в транспортной сфере в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на переговорах, выдвинул ряд инициатив, призванных активизировать партнерство в формате Лазуритового коридора. В частности, туркменский лидер предложил, основываясь на соглашении о создании коридора от 15 ноября 2017 года, создать единый логистический центр, который будет координировать формирование на территории стран-участниц коридора стабильного грузопотока и эффективного транспортного сообщения.

«В качестве первого шага практической реализации предложения считаю целесообразным рассмотреть возможность создания структуры, координирующей логистическую деятельность в трехстороннем формате Афганистан – Туркменистан – Азербайджан», – сказал глава государства.

Он отметил, что ключевым звеном в транспортной системе Туркменистана является международный морской порт Туркменбаши, в структуру которого входят нефтеналивной, паромный, пассажирский и грузовой терминалы.

«Мы готовы рассмотреть конкретные формы партнерства с Афганистаном и Азербайджаном, в том числе вопросы сдачи в порту Туркменбаши в долгосрочную аренду складских помещений, терминалов для хранения нефтепродуктов, выделения специальных мест для совершения разгрузочно-погрузочных операций с грузами, отправляемыми в ваши страны или прибывающими оттуда», – подчеркнул туркменский президент.

Он также рассказал о возможностях транспортного сотрудничества через туркмено-афганскую границу. По его словам, на контрольно-пропускном пункте «Ымамназар» построен новый комплекс для хранения бензина и дизельного топлива пропускной способностью до 540 тысяч тонн нефтепродуктов в год. К тому же благоприятные возможности для транзита товаров и продукции имеются на КПП «Серхетабат».

«В целях обеспечения бесперебойной транспортировки больших объемов грузов между нашими странами мы поддерживаем предложение о создании в афганских населенных пунктах Акина и Тургунди, расположенных напротив вышеупомянутых туркменских КПП, станций для перевозки сухих грузов. И наша страна готова к активному участию в этой работе», – заявил глава государства.

Особое внимание туркменский лидер уделил вопросам ценовой политики в трехстороннем транспортном взаимодействии. Также глава государства предложил подготовить цифровой атлас маршрута Афганистан – Туркменистан – Азербайджан и принять ряд других мер.

Для детальной проработки вопросов, поставленных в ходе трехсторонних переговоров, Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести в июле текущего года онлайн-встречу руководителей транспортных отраслей и других профильных ведомств трех стран.

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