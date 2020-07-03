Представители Туркменистана и Астраханской области провели переговоры в удаленном формате

Представители ряда туркменских ведомств – Торгово-промышленной палаты, Министерства торговли и внешнеэкономических связей и Союза промышленников и предпринимателей провели переговоры по видеосвязи с топ-менеджерами Астраханской торгово-промышленной палаты.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам активизации партнерства и рассмотрены возможности роста взаимной торговли между Туркменистаном и Астраханской областью России. Для предметного характера обсуждения сторонами были продемонстрированы видеоролики о производимой продукции.

В частности, астраханская компания ООО «Гранд Фиш» представила ассортимент сортов пшеницы и других зерновых культур, представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана провели презентацию продукции АПК и текстильной отрасли. Стороны выразили заинтересованность в обсуждении деталей их поставок. В этой связи участники переговоров обсудили логистические возможности международного морского порта Туркменбаши и астраханского порта Оля.

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