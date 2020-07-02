Туркменистан принял участие в онлайн-семинаре по вопросам вступления в ВТО

Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в пятой сессии онлайн-семинара по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию под названием «Присоединения в фокусе: Евразия».

Во встрече также приняли участие представители стран-участниц и наблюдателей ВТО. Эта сессия является частью вебинаров, посвященных процессу вступления в ВТО стран Евразии путем обмена информацией, рекомендациями и ожиданиями сторон, изъявивших намерения присоединиться к ВТО.

Заместитель главы туркменского внешнеполитического ведомства изложил позицию Туркменистана по вступлению в ВТО в качестве наблюдателя и проинформировал о подготовительной работе, проделанной в стране по изучению данного вопроса. В этой связи Хаджиев отметил, что участие Туркменистана в ВТО будет способствовать интеграции государства в международные экономические структуры и привлечению иностранных инвестиций в туркменскую экономику.

© TURKMENISTAN.RU, 2020