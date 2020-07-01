Туркменская делегация приняла участие онлайн в заседании Экономического совета СНГ

Туркменская делегация приняла участие в 86-м заседании Экономического совета СНГ, прошедшем в формате видеоконференции. Основным пунктом повестки дня стал обмен мнениями о социально-экономическом положении государств – участников Содружества и возможных коллективных мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19.

В ходе видеоконференции ее участники были проинформированы о положении дел в Туркменистане, экономика которого сохраняется стабильность макроэкономической ситуации. Было отмечено, что в настоящее время принимается ряд мер в фискально-бюджетной и денежно-кредитной сфере, которые помогут сгладить влияние внешних факторов на развитие ключевых секторов экономики. Было подчеркнуто, что продовольственная безопасность страны обеспечивается в основном за счет выращивания и производства собственной продукции агропромышленного комплекса. При этом увеличился экспорт продукции неуглеводородного сектора – текстиля, овощей, минеральных удобрений, строительных материалов.

В этой связи туркменская сторона заявила, что Ашхабад, понимая всю серьезность ситуации в мире, вызванной пандемией, в полной мере осознает необходимость обеспечения в этих условиях устойчивости и стабильности торговых и экономических отношений между государствами, а также жизнеспособности транспортного сообщения.

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