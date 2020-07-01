Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США обсудили афганское урегулирование

Министры иностранных дел стран Центральной Азии и государственный секретарь США провели онлайн переговоры в формате «С5+1» по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.

Выступая на встрече, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов изложил позицию Ашхабада по афганской проблематике. Он подчеркнул, что туркменская сторона поддерживает сотрудничество в многосторонних форматах, нацеленных на укрепление политической и социально-экономической жизни в соседней стране мирным путем и готова для этого задействовать политико-дипломатический потенциал страны. В этой связи была отмечена важность использования потенциала ООН.

В ходе встречи обсуждались возможности увеличения взаимных инвестиций в инфраструктурные, транспортно-коммуникационные, социальные и энергетические проекты регионального значения. Также стороны обменялись мнениями по укреплению взаимодействия в области здравоохранения, энергетики, транспорта, защиты окружающей среды.

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