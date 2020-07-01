Туркменистан избран вице-председателем предстоящей 75-й сессии Генассамблеи ООН

Туркменистан избран заместителем председателя предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило туркменское Постоянное представительство при ООН.

Очередное делегирование этой почетной миссии Ашхабаду является свидетельством высокого международного авторитета страны и конструктивности проводимого ей внешнеполитического курса, основанного на принципах позитивного нейтралитета и широкого международного сотрудничества, отвечающего общим интересам.

Туркменистан уже в шестой раз избирается вице-председателем сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее в этом качестве Ашхабад принимал участие в работе 58-й, 62-й, 64-й и 68-й и 71-й сессий.

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