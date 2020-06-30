Президент Туркменистана провел серию телефонных переговоров с главами ряда государств, видными политиками и учеными

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел серию телефонных переговоров с главами ряда государств, видными политическими деятелями и учеными. В ходе этих переговоров собеседники поздравили туркменского лидера со знаменательной датой – 63-летием, которая почитается у мусульман как достижение возраста пророка Мухаммеда, а также обсудили политические и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес.

Своего туркменского коллегу по телефону поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Также глава туркменского государства провел телефонные переговоры с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, главой мусульман Кавказа, сопредседателем Межрелигиозного совета СНГ Шейх-уль-Исламом Аллахшукюром Паша-заде, советником Исламского банка развития Ахмедом Мохаммедом Али Аль-Мадани, Исполнительным директором Туркмено-американского делового совета Эриком Стюартом и профессором германской клиники «Гроссхадерн» доктором Клаусом Пархофером.

© TURKMENISTAN.RU, 2020