Земледельцы Туркменистана выполнили государственный заказ по производству пшеницы

Главы регионов Туркменистана на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности страны дали рапорт о выполнении договорных обязательств по производству пшеницы. Хлеборобы страны собрали более 1 миллиона 400 тысяч тонн отборной пшеницы.

В этой связи в зал заседаний правительства пришли юные посланцы от каждого из пяти регионов страны. Дети несли в руках золотые колосья пшеницы и хурджуны (старинные сумки), наполненные зерном. Они поприветствовали президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и прочли стихи о щедрой туркменской земле и трудолюбивых людях, ее возделывающих.

Выслушав поэтическое сообщение о том, что туркменские земледельцы выполнили государственный заказ на производство пшеницы, глава Туркменистана сфотографировался с ними на память.

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