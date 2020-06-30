Президент Туркменистана принес праздничную жертву – «белого барана» – по случаю своего 63-летия

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в Геоктепинской мечети дал праздничное садака (жертвоприношение) по случаю достижения 63 лет – возраста пророка Мухаммеда. Это событие называется у туркмен «ак гоюн тойы» («праздник белого барана»).

По прибытии в мечеть глава государства побеседовал со старейшинами, которые поздравили его с днем рождения, а также пожелали крепкого здоровья, долголетия и больших успехов в работе. Перед ритуальной трапезой туркменский лидер обратился к собравшимся с короткой речью.

«Возраст 63 года глубоко почитается в народе, так как это связано с годами жизни пророка Мухаммеда. Наш народ придает особое значение этому возрасту. Считается, что каждый, кто дожил до этих лет, пройдя через множество испытаний, способен отличить добро от зла. Познав горечь и радость, опираясь на свой богатый жизненный опыт, он подает пример другим», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства также рассказал присутствующим о проводимой в стране работе по улучшению жизни жителей Туркменистана. После этого в мечети прошла ритуальная трапеза.

Вечером этого дня в Ашхабаде на площади перед Государственным культурным центром Туркменистана состоялся праздничный концерт, посвященный дню рождения президента Гурбангулы Бердымухамедова.

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