В адрес президента Туркменистана поступают поздравительные телеграммы от коллег по случаю дня рождения Газеты Туркменистана публикуют поздравительные телеграммы президенту Гурбангулы Бердымухамедову от глав государств мира по случаю дня рождения туркменского лидера. Открывает подборку поздравлений послание от президента России Владимира Путина. «В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление стратегического партнерства между нашими государствами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы. От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – говорится в послании российского лидера. С 63-летием Гурбангулы Бердымухамедова также поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Армен Саркисян, президент Украины Владимир Зеленский, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон. © TURKMENISTAN.RU, 2020