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29.06.20 09:36

Состоялась церемония награждения лучших работников культуры и СМИ

В центре «Мизан» в Ашхабаде состоялась торжественная церемония чествования творческих работников, удостоенных почетных званий Туркменистана, а также вручения президентских премий лауреатам конкурса «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»).

В нынешнем году это мероприятие приурочено к отмечаемому в Туркменистане празднику – Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. Награды получили руководители творческих коллективов, писатели, певцы, музыканты, мастера изобразительного искусства, представители СМИ. Затем в столичном центре «Мизан» состоялся праздничный концерт с участием мастеров искусств и молодых исполнителей, лучших творческих коллективов.

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