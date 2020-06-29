Состоялась церемония награждения лучших работников культуры и СМИ В центре «Мизан» в Ашхабаде состоялась торжественная церемония чествования творческих работников, удостоенных почетных званий Туркменистана, а также вручения президентских премий лауреатам конкурса «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»). В нынешнем году это мероприятие приурочено к отмечаемому в Туркменистане празднику – Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. Награды получили руководители творческих коллективов, писатели, певцы, музыканты, мастера изобразительного искусства, представители СМИ. Затем в столичном центре «Мизан» состоялся праздничный концерт с участием мастеров искусств и молодых исполнителей, лучших творческих коллективов. © TURKMENISTAN.RU, 2020