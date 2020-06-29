|29.06.20 08:34
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Президент Туркменистана присвоил министру культуры Узбекистана звание «Заслуженный артист Туркменистана»
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении министру культуры Республики Узбекистан Озодбеку Назарбекову почетного звания «Заслуженный артист Туркменистана».
Согласно тексту указа, министр культуры Узбекистана Назарбеков Озодбек Ахмадович удостоен почетного звания «Заслуженный артист Туркменистана» за большие заслуги в укреплении дружественных, братских, добрососедских и партнерских отношений между странами, в содействии многолетнему туркмено-узбекскому культурно-гуманитарному сотрудничеству, а также учитывая успехи в развитии музыкально-песенного искусства и за профессиональное мастерство.
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